Mesmo com Paysandu a um ponto do Z4, Robinho garante após estreia: 'Temos qualidade'

O meia Robinho realizou seu primeiro treino com os companheiros do Paysandu no dia 31 de maio. Apenas quatro dias depois, já estreou como titular do time no empate em 1 a 1 contra o São José, no último domingo (4), na Curuzu. Robinho teve participação direita no gol, ao fornecer a assistência para Nenê Bonilha marcar, em cobrança de escanteio.

Após o tropeço, Robinho expressou confiança no potencial do Paysandu para sair da parte inferior da tabela e focar na busca pelo acesso, apesar dos três pontos terem escapado.

"Apesar de não ter tido muito tempo para me entrosar com o time, já pude perceber que temos qualidade e vamos evoluir. Temos condições de brigar por uma vaga na próxima fase, mas antes precisamos nos afastar da zona de rebaixamento. Fiquei feliz com a assistência na estreia. Faltou apenas a vitória para tornar o dia perfeito. Fui muito bem recebido por todos no clube, inclusive pela torcida. Quero retribuir esse carinho sendo decisivo para os objetivos do Paysandu", relatou o camisa 20.

Natural do Paraná, mais especificamente da cidade de Marialva, Robinho terá a oportunidade de jogar em seu estado natal nesta semana. O Paysandu enfrenta o Operário no Estádio Germano Kruger, na próxima quarta-feira (7), às 19h. O experiente jogador compartilhou o que acha que precisa mudar para o confronto de meio de semana:

"Criamos muitas oportunidades de gol contra o São José, mas falhamos na finalização. Certamente, iremos focar em nosso trabalho de conclusão para sermos mais efetivos diante do Operário. Como paranaense, já joguei lá algumas vezes e sei das dificuldades que encontraremos. Eles foram derrotados na última rodada e buscarão se recuperar contra nós. Precisamos ser inteligentes para retornarmos a Belém com um bom resultado e, consequentemente, mais distantes da zona de rebaixamento", concluiu.

