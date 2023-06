Real Madrid deve tentar contratar Mbappé em janeiro de 2024

Parece que a saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain não deve ser facilitada pelo clube francês. O Real Madrid, principal interessado no atacante, não deve fazer ofertas para o jogador na próxima janela de transferências, mas apenas em janeiro de 2024, quando o jogador puder fechar um pré-contrato sem custos adicionais, situação que não agradaria o PSG que não quer liberar o jogador de graça.

Mbappé já deixou claro que não quer ativar a cláusula que estenderia seu contrato com o clube parisiense até 2025, e, de acordo com o jornal espanhol Marca, ainda assim o Real não pretende fazer movimentações nesta janela de transferências, mesmo pressionado pela torcida, que pede reforços já que a equipe merengue só venceu a Copa do Rei nesta temporada.



Ainda de acordo com o veículo espanhol, o atacante faz questão de receber os 150 milhões de euros (cerca de R$ 783 milhões) que tem direito até o fim do contrato com o PSG, e outras equipes também estariam de olho no craque, como Chelsea e Manchester United, que estariam correndo por fora para tentar contratar Mbappé.