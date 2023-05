Mbappé acerta bolada em torcedora que estava na arquibancada antes de partida do PSG; vídeo

Durante o aquecimento para a partida entre Strasbourg e Paris Saint-Germain, o atacante francês Kylian Mbappé teve um lance infeliz que resultou em uma torcedora atingida no nariz. Ao errar a mira, o jogador chutou a bola em direção às arquibancadas, acertando em cheio a jovem, que precisou de amparo e recebeu atendimento médico no gramado.

Após o incidente, Mbappé prontamente se dirigiu à arquibancada para pedir desculpas à torcedora. Ao final do jogo, que terminou em empate fora de casa, o jogador entregou-lhe uma camisa do clube como forma de compensação. As imagens do incidente e do gesto de desculpas foram compartilhadas através do perfil oficial do PSG no Twitter.

Com o resultado do empate por 1 a 1 diante do Strasbourg na 37ª rodada, o Paris Saint-Germain assegurou o título francês com antecedência, não podendo mais ser alcançado pelo Lens na reta final da competição.

A cerimônia de entrega da taça acontecerá no dia 3 no estádio Parc des Princes. O PSG enfrentará o Clermont às 16h (horário de Brasília) nesse dia.