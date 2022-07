Carro tem vidro quebrado por bola do Paysandu e dono reclama: 'Não tenho como andar assim'; veja

Na manhã desta sexta-feira (15), um carro que estava estacionado na Travessa do Chaco, no bairro do Marco, em Belém, foi atingido por uma bola que veio da direção do Estádio da Curuzu, de propriedade do Paysandu. A bola acertou o para-brisa do veículo e danificou o carro. O dono do automóvel registrou um Boletim de Ocorrência e aguarda um posicionamento do Paysandu para arcar com o prejuízo.

O contador Jefferson Barbosa, de 30 anos, estava acompanhando a sua esposa que está grávida, em uma clínica particular próximo ao Estádio da Curuzu. O casal estava de saída em direção ao veículo, quando uma bola atingiu o carro. Ele buscou informações com funcionários do Paysandu, mas a resposta foi negativa.

“Eu tentei contato com responsáveis, o ‘gandula1’ quando saiu para pegar a bola, voltou na mesma hora e nem foi falar comigo e nem foi pegar a bola. Fui ao estádio, pediram para eu ir para um outro portão, fiquei esperando, pois minha esposa está grávida e recebi a resposta que o Lecheva iria lá comigo, mas depois o porteiro disse que não iriam pagar nada. Acionei o 190, mas como não tinha nenhuma confusão eles me aconselharam a fazer o boletim de ocorrência. Logo após levei o carro para concertar, pois não tenho como andar com o carro assim”, disse Jefferson, que informou que o valor do serviço é de R$ 850.

Jefferson Barbosa postou em sua conta no Facebook fotos do carro e da bola que atingiu o seu veículo. Várias pessoas compartilharam a publicação e brincam com situação.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu para um posicionamento, mas, até o momento, não obteve resposta.