Segundo melhor mandante da Série C, Paysandu tem campanha totalmente oposta fora de casa

Um dos melhores mandantes da Série C do Brasileirão, o Paysandu não repete o desempenho positivo longe de seus domínios. Com apenas a 13ª melhor campanha fora de casa, o Papão venceu apenas uma partida fora do Pará, na vitória por 2 a 1 sobre o Ferroviário.

Quem abordou sobre a dificuldade do Papão em vencer como mandante foi o meia Gabriel Davis, na entrevista coletiva de quinta-feira (14), na Curuzu. Antes da visita do Paysandu ao Vitória no domingo (17), às 16h, no Barradão, Gabriel destacou o quão estudado o jogo fico na Terceirona ao longo das temporadas.

"Pelo o que vi e vivenciei da Série C no ano passado, cada vez as equipes vão estudando os adversários. Acredito que a gente aprende com cada jogo, com cada vitória e derrota. Precisamos entrar com a mesma vontade dentro e fora de casa. Somar pontos fora de casa ajuda muito e chegou a vez de buscar mais pontos fora", disse o meia.

Vindo de dois triunfos e um empate nos últimos três jogos, o Vitória busca aproveitar o embalo para obter ainda mais apoio do torcedor. O Leão Baiano fez uma promoção nos preços dos ingressos para o duelo contra o Papão. Apesar da expectativa de casa cheia, Gabriel Davis afirmou que isto não fará diferença para o time bicolor.

"Vai ser um jogo extremamente difícil. A equipe do Vitória, como a nossa, é uma equipe de tradição, são duas equipes de camisa pesada no cenário nacional. A gente está ciente do que vamos buscar, do campeonato que estamos fazendo. Sabemos da dificuldades, mas não vemos dificuldades em jogar com o estádio vazio ou lotado", concluiu.

A partida Vitória x Paysandu tem transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com. Acompanhe também o jogo ao vivo na TV Liberal.