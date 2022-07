Paysandu bate CSA-AL fora de casa e garante primeira vitória no Brasileirão de Aspirantes

O Paysandu venceu o CSA-AL por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira (14), no estádio Gerson Amaral, em Coruripe, em partida válida 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Esta foi a primeira vitória do Papão no torneio.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Com o resultado, o Paysandu abandonou a lanterna do Grupo D. A equipe bicolor é, no momento, a terceira colocada da chave, com três pontos, atrás de Cuiabá e Fortaleza. Vale destacar que apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à próxima fase do campeonato.

Na próxima rodada do torneio, o Paysandu volta a enfrentar o CSA-AL. A diferença é que a partida será no estádio da Curuzu, em Belém. O novo encontro de bicolores será na quinta-feira (28), às 15h.

Brasileirão de aspirantes

A competição tem como objetivo oportunizar experiência de jogo para jovens jogadores de clubes do Brasil. O torneio é de categoria Sub-23, mas também oferece a possibilidade dos times atuarem com o máximo de quatro jogadores de idade superior ao limite.