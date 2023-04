Mbappé participa de comemoração de torcida organizada do PSG e gera polêmica

No último sábado (1º), um dia antes da derrota para o Lyon, um dos principais jogadores do PSG, Kylian Mbappé, participou do aniversário de uma torcida organizada do time, a K-Soce Team (mais conhecida como KST), e gerou polêmica. Além dele, o lateral-direito Hakimi, o goleiro Donnarumma, e o jovem Ethan Mbappé, irmão mais novo do atacante que joga na base do clube, também estiveram presentes na festa.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o atacante chegou a discursar pedindo apoio da organizada ao clube na reta final do Campeonato Francês.

“Eu falo em nome de todos os jogadores, de todo o clube, por todos que não puderam vir, para mostrar a vocês o quanto são importantes para nós. Infelizmente, não podemos sempre manifestar isso. Gostaríamos de fazer mais, e sempre podemos fazer mais. Não somos nós e vocês. Estamos todos juntos. Sei que este ano não tem sido o melhor. Não cumprimos com as expectativas do clube, as de vocês e as nossas também. Queremos seguir todos juntos para terminar bem a temporada e ganhar o Campeonato Francês”, disse Mbappé no discurso em um megafone.

Em outro vídeo, o atacante aparece acendendo sinalizadores em meio a comemoração

A ida de Mbappé, Hakimi e Donnarumma à comemoração gerou polêmica, principalmente por conta da maioria dos jogadores do time não terem comparecido. No dia seguinte à comemoração, Lionel Messi chegou a ser vaiado pelos Ultras, outra organizada do PSG.

Além do fato, no domingo (2), o PSG acabou perdendo para o Lyon por 1 a 0, em casa, no Estádio Parque dos Príncipes, gerando revolta das torcidas. A derrota também diminuiu a vantagem do PSG sobre o Lens, vice-líder na tabela do Campeonato, agora o clube parisiense só está seis pontos a frente.