Neymar é o jogador que mais sofreu faltas no mundo desde que começou a jogar pelo PSG; veja lista

De fora da partida contra o Bayern de Munique por conta de uma nova lesão, o atacante Neymar Júnior, de 33 anos, foi o jogador que mais sofreu faltas no mundo desde sua estreia no Paris Saint-Germain. O levantamento feito pelo SofaScore analisou os dados de mais de 77 mil jogadores desde agosto de 2017, quando Neymar jogou sua primeira partida contra o Guingamp, pelo Campeonato Francês.

Segundo o portal, o atacante brasileiro sofreu 893 faltas em 220 jogos, uma média de pouco mais de 4 faltas por jogo. Entre os oito jogadores que mais sofreram faltas no período, quatro são brasileiros.

Neymar sofreu com sucessivas lesões desde sua entrada no clube francês, tendo ficado de fora em mais de 100 partidas por conta de contusões. No final de fevereiro, o jogador sofreu uma entorse no tornozelo e precisará passar por uma cirurgia que o deixará de fora dos gramados até o fim da temporada.

Lista dos jogadores que mais sofreram faltas

Neymar (BRA) - 893 faltas em 220 jogos (4,06); Dudu (BRA) - 887 faltas em 300 jogos (2,95); Grealish (ING) - 804 faltas em 235 jogos (3,42); Marinho (BRA) - 721 faltas em 203 jogos (3,55); Messi (ARG) - 711 faltas em 312 jogos (2,27); Zé Rafael (BRA) - 684 faltas em 308 jogos (2,22) Fekir (FRA) - 654 faltas em 233 jogos (2,8); Ricaurte (COL) - 653 faltas em 219 jogos (2,98).

O PSG enfrenta o Bayern de Munique nesta quarta-feira, 8 de março, na partida de volta da Champions League. A equipe foi derrotada na primeira partida, pelo placar de 1 a 0.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)