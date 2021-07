Jovem morre após ser atingido por bolada em torneio de futebol em Alter do Chão

No último sábado, 24, uma tragédia foi registrada no meio de uma partida de futebol em Alter do Chão, localidade de Santarém, no Baixo Amazonas Paraense. Júlio Paz Campos morreu logo após receber uma bolada no jogo em que estava participando como goleiro. Socorrido, o rapaz morreu no hospital.

Segundo informações de moradores da comunidade de Bela Vista do Juá, onde Júlio morava, o rapaz participava de um torneio de pênaltis. Logo após passar mal, ele foi levado para o posto de saúde do distrito de Alter do Chão, desacordado. Na unidade, ele foi submetido à reanimação cardíaca repetidas vezes, mas não recobrou os sentidos.

Depois de confirmada a morte, o 3° Batalhão da Polícia Militar (3° BPM) e a Polícia Civil foram ao posto de saúde para averiguar a situação. A Unidade Regional de Santarém do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves também esteve na unidade hospitalar básica para remover o corpo do rapaz. Somente com a emissão do laudo da perícia será possível determinar a causa exata da morte de Júlio.