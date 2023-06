Flamengo e Athletico-PR se enfrentam pelo 5º ano consecutivo na Copa do Brasil; veja o retrospecto

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil foi realizado na tarde desta terça-feira (6), definindo também o chaveamento desta fase final da competição. Com clássico paulista e duelo entre tricolores, a competição reserva outro detalhe interessante: é o quinto ano consecutivo onde Flamengo e Athletico-PR se enfrentam.

VEJA MAIS

O retrospecto não é favorável para nenhum dos times. Flamengo e Athletico-PR passaram de fase duas vezes e o desempate será definido nesta edição da competição. Atualmente, ambas as equipes vivem fases regulares.

O Flamengo se recuperou sob o comando de Sampaoli, está em 5º lugar no Brasileirão e venceu o rival Fluminense para avançar na competição. Já o Athletico-PR tem apenas um ponto a menos que o Flamengo no Brasileirão e lidera o Grupo G da Libertadores, com sete pontos.

Retrospecto de confrontos entre Flamengo e Athletico-PR na Copa do Brasil

Flamengo e Athletico-PR se enfrentarão pela primeira vez no dia 5 de julho, no Rio de Janeiro. A partida decisiva será no Paraná, no dia 12 do mesmo mês. É a quinta vez consecutiva que as equipes se enfrentam na competição. Veja:

2019 - Athletico-PR 2 x 2 Flamengo, placar agregado, com vitória nos pênaltis para o Athletico-PR por 3x1. O confronto foi válido pelas quartas de final e o Athletico-PR foi campeão daquela edição.

- Athletico-PR 2 x 2 Flamengo, placar agregado, com vitória nos pênaltis para o Athletico-PR por 3x1. O confronto foi válido pelas quartas de final e o daquela edição. 2020 - Flamengo 4 x 2 Athletico-PR, placar agregado, nas oitavas de final da competição. O Flamengo foi eliminado na fase seguinte pelo São Paulo.

- Flamengo 4 x 2 Athletico-PR, placar agregado, nas oitavas de final da competição. O Flamengo foi eliminado na fase seguinte pelo São Paulo. 2021 - Athletico-PR 5 x 2 Flamengo, placar agregado, na semifinal da competição, com vitória por 3x0 do Athletico-PR no Maracanã. A equipe perdeu o título para o Galo.

- Athletico-PR 5 x 2 Flamengo, placar agregado, na semifinal da competição, com vitória por 3x0 do Athletico-PR no Maracanã. A equipe perdeu o título para o Galo. 2022 - Flamengo 1 x 0 Athletico-PR, placar agregado, nas oitavas de final da competição. O Flamengo foi campeão naquele ano, com vitória sobre o Corinthians nos pênaltis.

Outros confrontos da Copa do Brasil

As quartas de final da Copa do Brasil ainda reservam outros três confrontos interessantes. São Paulo e Palmeiras se enfrentam no clássico conhecido como Choque-Rei. O Grêmio, segundo maior campeão da competição, vai pegar o Bahia, em busca do título inédito, no confronto de tricolores. Já o América-MG joga contra o Corinthians, que garantiu a vaga após uma vitória histórica sobre o Atlético-MG.

O chaveamento da competição também foi definido. Confira:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)