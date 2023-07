Sorteio das oitavas da Libertadores reserva confronto Atlético-MG x Palmeiras; veja os duelos

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores colocou um confronto entre brasileiros. Atlético-MG e Palmeiras voltam a se enfrentar no mata-mata do torneio. A partida decisiva será no Allianz Parque, casa do Verdão.

No outro lado do chaveamento, ficaram quatro brasileiros: Athletico-PR, Flamengo, Fluminense e Internacional. Caso o Fla avance contra o Olimpia (PAR) e o Flu elimine o Argentinos Juniors (ARG), teremos clássico Fla-Flu nas quartas.

Já o Internacional tem uma pedreira logo de cara. O Colorado vai enfrentar o River Plate (ARG), com o jogo decisivo sendo disputado na Arena Beira-Rio. Caso avance, pega o vencedor de Bolívar e Athletico-PR.

Os confrontos de ida e volta ocorrem entre 19 e 26 de julho. A tabela detalhada ainda será divulgada pela Conmebol.

Veja o chaveamento do mata-mata da Libertadores

Legenda (Reprodução / Conmebol)