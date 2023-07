Brasil faz primeiro treino tático antes da estreia na Copa do Mundo Feminina

Na tarde desta terça-feira (11), a seleção feminina de futebol retornou aos treinamentos no campo após um dia de descanso. A novidade foi o retorno de Nycole, que participou do trabalho em conjunto, incluindo o coletivo. A atleta havia ficado afastada dos treinos desde a chegada ao país para a Copa do Mundo, devido a uma entorse no tornozelo direito sofrida durante o amistoso contra o Chile no dia 2 de julho.

A comissão técnica tem demonstrado cuidado especial com a atacante do Benfica, assim como com Geyse e Marta. Embora as duas últimas não estejam lesionadas, há um trabalho adicional após as atividades devido à possível sobrecarga causada pela intensidade dos treinos.

Durante o treino desta terça-feira, chamou a atenção o alto aproveitamento nas cobranças de pênaltis. O auxiliar técnico Anders Johansson comandou uma atividade descontraída, chamada pelas jogadoras de "veteranas x crianças". O jogo disputado em campo reduzido entre as equipes terminou empatado, mas as "crianças" saíram vitoriosas nas penalidades, graças à defesa de Lelê contra a cobrança de Tamires.

Em seguida, a técnica Pia Sundhage promoveu, pela segunda vez desde a chegada à Austrália, um coletivo 11x11. Variando os esquemas táticos, a treinadora iniciou o treino com a seguinte escalação: Lelê; Antonia, Kathellen, Rafaelle, Tamires, Luana, Ary Borges, Kerolin, Adriana, Marta e Debinha. Com Ary Borges, Kerolin e Adriana atuando mais avançadas, Luana ocupou a posição de primeira volante, logo à frente da defesa.

Em busca de variações no jogo, Pia substituiu Ary por Ana Vitória e também Marta por Bia. Geyse ocupou a vaga da camisa 10, mas deixou a atividade mais cedo para realizar tratamento com gelo e se recuperar da intensidade física.

A seleção feminina retornará aos treinamentos nesta quarta-feira (12), às 15h, horário de Gold Coast, na Austrália. Na quinta, está programado um jogo-treino contra a China, a ser realizado no próprio hotel da delegação brasileira.