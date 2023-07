Seleção faz primeiro treino na Austrália, sede da Copa do Mundo Feminina

Apenas um dia após sua chegada à Austrália, a seleção brasileira feminina de futebol já deu início aos treinamentos visando a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (5), as jogadoras realizaram atividades de adaptação em Gold Coast, local onde está instalada a delegação brasileira.

O dia começou com uma leve caminhada ao ar livre seguida de alongamento. Apenas as goleiras tiveram contato com a bola, porém de forma suave. Durante a tarde, o elenco brasileiro deu início aos exercícios de musculação na academia.

VEJA MAIS

"A exposição ao sol desempenha um papel importante na adaptação ao fuso horário. A luz solar ajuda a atrasar o ciclo circadiano do corpo. Isso significa que a nossa caminhada às 11 horas, que corresponderia às 22 horas no Brasil, contribui para o atraso na produção de melatonina pelo corpo. Dessa forma, adiamos o sono que fisiologicamente ocorreria nesse horário no Brasil", explica Ivi Casagrande, preparadora física da seleção.

O primeiro treino com bola está agendado para esta quinta-feira, às 11 horas, no horário local. As jogadoras irão treinar no campo do Hotel Resort Royal Pines, em Gold Coast.

Após uma viagem de 24 horas, com uma breve parada para reabastecimento no Taiti, a delegação brasileira desembarcou na Austrália na terça-feira (4).

A estreia da seleção está marcada para o dia 24 contra o Panamá, na cidade de Adelaide. Pelo Grupo F, os próximos adversários serão a França, no dia 29, em Brisbane, e a Jamaica, em Melbourne, no dia 2 de agosto.