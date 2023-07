Confira a casa da Seleção Brasileira Feminina na Austrália, sede da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira Feminina desembarcou nesta terça-feira (05), na Austrália, sede da primeira fase da Copa do Mundo 2023, que começa no dia 20 de julho. Em Gold Coast, a recepção das atletas não poderia ser melhor com a residência de luxo localizada no Resort Royal Pines.

Um dos motivos para a escolha do local foi a semelhança da temperatura com a sede do time em Brisbane, onde ocorrerá a primeira fase da competição. O resort tem aproximadamente 100 hectares e inclui campo de futebol, quadra de tênis, piscinas e campos de golfe.

A hospedagem também oferece estrutura exclusiva para a Seleção Feminina com um restaurante de vista panorâmica, quartos individuais e três academias. Outros cômodos como sala da imprensa, sala de reunião e salão de jogos foram preparados especialmente pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Sala de imprensa será usada pela técnica Pia Sundhage e jogadoras (Divulgação/CBF TV)

Seleção Feminina durante treino regenerativo em Gold Coast (Reprodução/Thais Magalhães/CBF) A Seleção Feminina terá o primeiro treino oficial na Austrália nesta quinta-feira (06), às 11h (horário local de Gold Coast), e às 22h (horário de Brasília) desta quarta-feira (05).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)