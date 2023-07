Bia Haddad vence rival cazaque e avança em Wimbledon, mesmo após chuva atrapalhar

A tenista brasileira Beatriz Haddad superou mais uma etapa do Grand Slam de Wimbledon, na Inglaterra, e venceu a adversária cazaque Yulia Putintseva, 56ª no ranking mundial, na manhã desta quarta-feira (5), mesmo após parar o jogo duas vezes por conta da chuva que caia em Londres.

Essa é a terceira vez que Bia Haddad avança para a segunda etapa de Wimbledon, o melhor resultado dela no torneio até o momento. A vitória aconteceu de virada, por 2 sets a 1, com o resultado do primeiro set em 3 a 6, para Putintseva, o segundo com direito a um pneu por 6 a 0, para Bia, e o terceiro 6 a 4, também para a brasileira.



Como foi a partida

O primeiro set não foi o melhor para Bia, que começou mal e a cazaque aproveitou para mostrar força logo de cara. A brasileira só se recuperou no quarto game, quando saiu do zero, mas a rival já tinha avançado e o placar estava em 4 a 1. A chuva interrompeu o set duas vezes e após o retorno Bia tentou mas não conseguiu recuperar o placar e Putintseva levou o set por 6 a 3.

No segundo set, Bia já chegou mostrando que estava mais ligada para o jogo, e comprovou quando abriu a vantagem de 3 a 0, mesmo tendo visto seu saque ameaçado em um momento. Aumentou ainda mais a diferença por 4 a 0, após quebrar a oportunidade da rival virar. Variando mais as jogadas a brasileira fechou o set em 6 a 0, deixando tudo igual em Wimbledon.

No terceiro e último set, Putintseva voltou a pontuar logo de cara, mas Bia Haddad se manteve firme e conseguiu abrir vantagem por 4 a 1. Porém, a cazaque reagiu e Bia deixou chances valiosas escaparem e a rival conseguiu deixar tudo igual, com 4 a 4. Logo em seguida, Bia retomou a dianteira da situação e conseguiu reverter o placar a seu favor, finalizando a partida em 6 a 4.

Próximo desafio

Agora Haddad se prepara para enfrentar a próxima rival, a romena Jaqueline Cristian, 133ª do mundo. A partida deve acontecer na quinta-feira (6), com horário ainda a ser definido, na quadra de grama. Esta é a primeira vez que as duas tenistas se enfrentam, mas a partida pode ser adiada por conta do tempo chuvoso em Londres.