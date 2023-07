Chuva adia estreia de brasileiros Bia Haddad e Thiago Monteiro em Wimbledon

A tão aguardada estreia de Bia Haddad em Wimbledon precisará aguardar mais um dia. A organização do prestigioso torneio de tênis decidiu adiar a partida devido às fortes chuvas que atingem Londres nesta terça-feira (4), causando a suspensão dos jogos que estavam programados para as quadras descobertas.

VEJA MAIS

Originalmente, o confronto de Bia Haddad contra Yulia Putintseva, do Cazaquistão, estava marcado para ocorrer no início da tarde, na Quadra 15 de Wimbledon. No entanto, devido às condições climáticas adversas, a partida foi remarcada para quarta-feira.

O mau tempo afetou não apenas a estreia de Bia Haddad, mas também o jogo de Thiago Monteiro na chave masculina. O brasileiro enfrentaria o norte-americano Eubanks na primeira rodada, que agora foi adiada para quarta-feira.

Esses adiamentos são reflexo de um padrão climático instável que tem impactado Wimbledon desde o primeiro dia do torneio. Na segunda-feira (3), os jogos realizados à tarde também foram suspensos devido à chuva, causando atrasos na programação. A previsão inicial era que os jogos da segunda rodada começassem nesta quarta-feira, porém, com os adiamentos, a sequência do torneio sofrerá ajustes.

A organização de Wimbledon continua monitorando atentamente as condições meteorológicas para garantir a segurança e o bom andamento das partidas.