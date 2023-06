Após vitória de Iga Swiatek, Bia Haddad vira ‘top 10’ pela primeira vez

A brasileira Bia Haddad passou a integrar o grupo das “top 10” do mundo após a confirmação do favoritismo de Iga Swiatek, que conquistou o título do Aberto da França, na tarde deste sábado (10), na França.

Por 2 sets a 1 e parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, em duas horas e 46 minutos, Swiatek derrotou a tcheca Karolína Muchová. A liderança de Iga vem sendo mantida há mais de ano e contou com uma campanha muito sólida no campeonato, tendo apenas um set perdido.

O triunfo da número um do mundo estabeleceu o ranking a ser publicado pela WTA, a associação das tenistas profissionais, na próxima semana. A lista terá pela primeira vez uma brasileira entre as dez primeiras colocadas.

Bia chegou a Roland Garros na 14ª colocação. Derrotada pela própria Swiatek nas semifinais, a paulistana de 27 anos deu um relevante salto com a nova colocação. Ela dependia do resultado deste sábado, porque Muchová a ultrapassaria em caso de vitória

O ranking foi organizado nos anos 1970, quando Maria Esther Bueno já estava nos momentos finais de sua carreira. A maior tenista do Brasil esteve entre os grandes nomes da modalidade na década anterior e foi considerada a melhor da temporada em algumas ocasiões, mas, uma vez criada a classificação, teve o 29º lugar como ponto máximo.