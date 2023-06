'Não há motivo para tristeza', diz tenista Bia Haddad ao participar da semifinal de Roland Garros

Proteção contra influenza

Até ontem, 43,3 milhões de doses de vacinas contra a gripe foram aplicadas no Brasil, informou o Ministério da Saúde.



Justiça no Pará

Começa na segunda-feira (12) a VII Semana Estadual de Conciliação. Haverá uma força-tarefa para solução de conflitos judiciais.

(J.Bosco)

"Não há motivo para tristeza.”

Bia Haddad, tenista que fez história ao se tornar a primeira brasileira a participar de uma semifinal de Roland Garros desde 1968. Ela perdeu para a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

BELÉM

OBRAS

Depois de anunciar que vai liberar R$ 5 bilhões para as obras de infraestrutura necessárias para preparar Belém para receber a Conferência Mundial do Clima, a COP 30, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) decidiu criar um grupo de trabalho para acompanhar a liberação dos recursos e agilizar as ações. Para preparar a capital paraense para a COP serão feitas oito grandes intervenções urbanas, entre elas, as reformas do Ver-o-Peso e do Mercado de São Brás, duplicação da avenida Bernardo Sayão e ampliação do aeroporto. Também estão na lista o Porto Futuro 2 e o Parque da Cidade.



MERCADO



Aliás, a notícia da escolha de Belém para a COP já repercutiu rapidamente no mercado de grandes fornecedores que operam com soluções nas chamadas “construções de tendas e salas executivas”, em modelos rápidos de montagem e desmontagem. Isso tem facilitado o planejamento, cronograma e segurança desses megaeventos mundo afora. Um desses mercados é a China, onde algumas empresas já preparam projetos para apresentar ao governo brasileiro e ao Estado do Pará, levando em consideração as questões estruturais da cidade.



NÚMEROS



O interesse dos chineses vem dos bons números que o evento gera. A COP 27, a mais recente, realizada em novembro passado na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito, reuniu cerca de 100 mil pessoas, direta e indiretamente. Para Belém ainda são necessários os diagnósticos de vários setores, porém, na rede hoteleira, que possui apenas 13 mil quartos em hotéis, estima-se que o déficit exija a construção de cerca de 150 grandes alojamentos para receber os participantes do evento, além do incentivo às soluções vindas das boas ideias e do empreendedorismo, como, por exemplo, o aumento das adesões de moradores de Belém aos aplicativos de hospedagem compartilhada.

AJUDA

MUNICÍPIOS



Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal, o deputado federal José Priante (MDB) apresentou ao governo federal proposta para que sejam firmados termos de colaboração com as prefeituras de dez municípios paraenses para estes, ao aderirem ao programa Desmatamento Zero, receberem contrapartida financeira e serem assistidos tecnicamente pela União.



LISTA



A proposta envolve os municípios de São Félix do Xingu, Novo Progresso, Itaituba, Jacareacanga, Rurópolis, Placas, Uruará, Pacajá, Novo Repartimento, Anapu, Portel e Moju, todos na lista de grandes desmatadores. A ideia é que os recursos para os projetos saiam do Fundo Amazônia.

EDUCAÇÃO

DEBATE



Belém receberá, a partir de amanhã, o encontro itinerante do Conselho Nacional de Educação (CNE). O evento, que segue até a quinta-feira (15), contará com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho, e de especialistas, entre eles o presidente do CNE, Luiz Roberto Liza Curi, o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, senador Flávio Arns, e Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

POMAR

LUTO



Morreu ontem o intelectual, escritor, jornalista e militante político Wladimir Pomar, que, durante a ditadura militar, morou clandestinamente no distrito de Outeiro, em Belém. O filho dele, Marcos Soares, jornalista formado pela Universidade Federal do Pará, atuou em veículos, como o Resistência, e descobriu, já depois de formado, que era filho do militante e que seu nome original era Pedro Pomar. O pai havia trocado o nome para protegê-lo da perseguição política que a família sofria.

VACINA

ANIMAIS



Donos de animais dos bairros do Bengui, Cabanagem e Jurunas devem levar hoje seus pets para a vacinação. O atendimento será gratuito e seguirá a ordem de chegada. A ação da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) integra o programa “Pará Patas” e será levada também aos abrigos de proteção animal.

Em Poucas Linhas

► A Coleção de Joias de Nazaré, que como o nome sugere é inspirada na padroeira dos paraenses, completa 20 anos de realização. Para marcar a data será realizado, na terça-feira (13), o Workshop de Geração de Produtos “Coleção Joias de Nazaré 2023”. O público-alvo são ourives e designers, além de estudantes do 5º semestre do curso de bacharelado em design de joias. A ação é preparatória para quem deseja desenvolver uma coleção de joias com foco na religiosidade que envolve o Círio de Nazaré.

► Seguem até amanhã as ações da operação “Corpus Christi 2023”, com o tema “Tolerância Zero”, que leva reforço de mais de mil agentes de segurança, de vários órgãos integrados, a 30 municípios durante o feriado prolongado. Participam agentes das polícias Civil, Militar, Científica e Penal, Corpo de Bombeiros Militar e Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que vão combater desde poluição sonora aos crimes ambientais, até a presença irregular de crianças e adolescentes em bares.



► A festividade de Santa Paula Frassinetti, em Ananindeua, será encerrada neste final de semana. Localizada no conjunto Cidade Nova VI, a paróquia realiza extensa programação litúrgica e cultural, além de sorteio de prêmios, também neste sábado e domingo, dois últimos dias do evento.

► A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) convoca todos os calouros do Processo Seletivo Regular (PSR), Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI), Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) e Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) para a habilitação institucional, que começa na segunda-feira (12). A habilitação será de forma presencial, em todos os campi, e é a última etapa do processo, com a entrega dos documentos que comprovam os dados informados no ato da inscrição. Quem faltar perderá o direito à vaga.