Bia Haddad luta, mas perde para número 1 do mundo em Roland Garros

A brasileira Bia Haddad Maia está eliminada do torneio de Roland Garros, na França. Na semifinal, Bia caiu para a atual número 1 do mundo, Iga Swiatek, por 2 sets a 0, em parciais de 6-2 e 7-6 (9-7).

Atual campeã, Swiatek não havia perdido nenhum set na caminhada até a semifinal. E, de cara, mostrou para a brasileira que pretendia manter a escrita. Com domínio, fez 6-2, apesar do bom começo de Bia Haddad, que iniciou o jogando quebrando o serviço da polonesa.

No segundo set, muito equilíbrio e belas jogadas dos dois lados. O confronto foi para o tie-break e Bia desperdiçou oportunidades para fechar o set. Quando a número teve a chance, não desperdiçou e fez 9-7.

Mesmo com a eliminação, Beatriz Haddad Maia sai de Paris com saldo muito positivo e campanha histórica, como ser a primeira mulher brasileira semifinalista em um Grand Slam feminino em 50 anos e ascensão ao top 10 do ranking da ATP pós-torneio, se Swiatek confirmar o favoritismo contra Karolina Muchova, na decisão.