Bia Haddad é parente do político Fernando Haddad? Sucesso em Roland Garros retoma pergunta

A tenista brasileira Bia Haddad Maia conquistou uma vitória histórica nesta quarta-feira ao derrotar a tunisiana Ons Jabeur e garantir seu lugar na semifinal do prestigiado torneio de Roland Garros. Essa é a primeira vez desde 1968 que uma tenista brasileira avança para essa fase do campeonato, sendo a última a alcançar esse feito a lendária Maria Esther Bueno. O desempenho notável de Bia na França chamou a atenção nas redes sociais, onde seu nome se tornou viral. Mais uma vez, internautas levantaram dúvidas sobre um possível parentesco entre Bia e o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

No entanto, é importante esclarecer que Bia não possui nenhum grau de parentesco com o político, apesar de compartilharem o mesmo sobrenome. Alguns usuários do Twitter demonstraram surpresa ao descobrir que essa coincidência não tem qualquer relação familiar.

Bia Haddad tem parente famoso

Embora não possua vínculo familiar com o ministro e com o cantor, Bia Haddad é parente de outro famoso. A tenista é sobrinha do saudoso ator e apresentador Rolando Boldrin, que faleceu no final do ano passado, em São Paulo, aos 86 anos.

Bia mantinha uma relação próxima com seu tio e chegou a visitá-lo nos estúdios durante as gravações do programa "Senhor Brasil", da TV Cultura. Na época, ela elogiou a energia do local e expressou gratidão por poder aprender com ele, mesmo à distância.

Rolando Boldrin comemorava as conquistas de sua sobrinha. Em fevereiro de 2022, ele publicou uma foto ao lado de Bia para celebrar sua classificação para a final do Australian Open. "Orgulho dessa grande atleta", escreveu o apresentador. A tenista utilizou a mesma imagem para prestar homenagens a Boldrin após o seu falecimento, destacando sua contribuição para a cultura, arte e cuidado com a família.

"Agradeço por tudo o que você fez pela nossa cultura, pela arte e principalmente por cuidar tão bem da sua família. Tive sorte em poder compartilhar alguns momentos com você e aprender", declarou Bia em sua emocionante homenagem ao tio.