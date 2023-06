Contra a melhor do mundo, Bia Haddad tenta vaga histórica na final de Roland Garros

Bia Haddad Maia quer continuar fazendo história no tênis brasileiro. Na quinta-feira (8), a tenista estará em busca de um lugar na final de Roland Garros. A partida de semifinal do Grand Slam será contra a jogadora polonesa Iga Swiatek e começa a partir das 11h15 (horário de Brasília).

A vencedora desta partida avançará para a grande final da competição, enfrentando a vencedora do duelo entre Karolina Muchova e Aryna Sabalenka, que também ocorre nesta quinta.

Este será o maior desafio da carreira de Bia Haddad. Swiatek é um dos principais nomes do tênis feminino, ocupando atualmente o primeiro lugar do ranking mundial. Nas quartas de final, a brasileira conseguiu superar a jogadora tunisiana Ons Jabeur, que ocupa a sétima posição no ranking mundial, com parciais de 3-6, 7-6(5) e 6-1.

Bia Haddad mais uma vez deixou sua marca na história do tênis, dando mais um passo significativo em sua carreira. Ela se tornou a primeira brasileira a alcançar as semifinais de um torneio do Grand Slam desde o US Open de 1968. Naquela ocasião, Maria Esther Bueno foi derrotada por Billie Jean King ao tentar avançar para a mesma fase.

Bia tem vantagem no confronto direto

Apesar das credenciais de Swiatek, Bia Haddad leva vantagem nos confrontos diretos entre as duas. A brasileira venceu a única partida que disputaram no WTA 1000 de Toronto, em 2022. Naquela ocasião, Bia garantiu a vitória em três sets (6-4, 3-6, 7-5) na terceira rodada do torneio.

Swiatek é a favorita

Com 22 anos, Swiatek ocupa atualmente a primeira posição no ranking da WTA. Ela é bicampeã de Roland Garros, vencendo o torneio em 2020 e 2022. Além disso, possui mais um título de Grand Slam, conquistado no US Open do ano passado.

A performance de Swiatek em Roland Garros este ano chama a atenção pela sua dominância sobre as adversárias. Ela ainda não perdeu um set no torneio, vencendo Bucsa, Liu, Wang, Tsurenko e Gauff até o momento. No entanto, Gauff foi sua primeira adversária de destaque no Grand Slam.