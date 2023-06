Bia Haddad sobe de posição e pode entrar no top 10 da WTA

Classificada para as quartas de final em Roland Garros, a tenista Bia Haddad subiu uma posição no ranking WTA, garantindo a 13° colocação da lista no final do torneio. A conquista da brasileira de 27 anos significa mais uma vitória para as tenistas sul-americanas.

Marcando o terceiro ranqueamento mais alto da história da América do Sul, Haddad pode se juntar a Paola Suárez e Gabriela Sabatini, únicas atletas do continente que conquistaram o top 10.

Confira o ranking de Bia Haddad

Quartas de Final: 13° lugar (Garantido)

Semifinal: 10° lugar

Campeã: 6° lugar

Se vencer Ons Jabeur nas quartas de final e alcançar sua primeira semifinal em um Grand Slam, Bia Haddad, com a 13° posição ascendida, pode entrar na décima posição do ranking. No entanto, a colocação só acontece se Karolina Muchova, que jogou as quartas nesta terça e passou a russa Anastasia Pavlyuchenkova, não seja campeã. Em fevereiro deste ano, a brasileira conquistou o 12° lugar no ranking da WTA.

Com o título em Roland Garros, a tenista brasileira pode estar na sexta posição do ranking, co7), às 6h (horário de Brasília).

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)