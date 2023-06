Suécia é o primeiro país a declarar o sexo um esporte e anuncia competição internacional no país

A Suécia se tornou pioneiro ao declar o sexo como uma atividade esportiva legítima. Em virtude dessa decisão, o país se prepara para sediar a primeira competição internacional de sexo. De acordo com uma reportagem do jornal espanhol El Mundo, o presidente da Federação Sueca do Sexo, Dragan Bratych, defendeu a ideia de que "atingir os resultados desejados no sexo requer treinamento", o que motivou as pessoas a competirem nesse aspecto.

O torneio inaugural terá início já na próxima quinta-feira (8), na cidade de Gotemburgo, a segunda maior da Suécia. A competição reunirá representantes de 20 países europeus e terá uma duração de seis semanas, durante as quais os participantes competirão em 16 diferentes "disciplinas".

Como será a competição de sexo na Suécia?

Conforme relatado pelo El Mundo, cada prova terá uma duração de 45 minutos a uma hora e será avaliada por um júri, que atribuirá pontuações de 5 a 10, além de contar com uma votação popular.

Os participantes também terão a oportunidade de ganhar pontos extra demonstrando conhecimentos teóricos do Kamasutra, a famosa obra que descreve uma variedade de posições sexuais possíveis de serem realizadas por homens e mulheres.

Quais países vão participar da competição de sexo?

Os países que estarão presentes nesse torneio são Finlândia, Itália, Portugal, França, Grécia, Ucrânia, Grã-Bretanha, Rússia, Croácia, Romênia e Espanha.