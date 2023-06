Site revela suposta traição de Casemiro e esposa rebate: ‘Não é ele’; veja

Fogo no parquinho! Depois do colunista Léo Dias, do Metrópoles, fazer uma revelação bombástica envolvendo uma suposta traição de Casemiro, casado há dez anos, a esposa do jogador da Seleção Brasileira rebateu o jornalista na noite deste domingo (4).

Na matéria, Léo Dias revela prints do que seriam conversas entre Casemiro e uma mulher, com quem o atleta teria tido uma relação extraconjugal por cinco anos - de agosto de 2016 ao fim de 2022.

“Ai cara, sério? Melhor investigar suas fontes primeiro. Só de bater o olho, já sei que não é ele”, debochou a esposa Anna Mariana.

Sem revelar a identidade da suposta amante, somente o nome (Sintya), o jornalista afirmou que ela acompanhava o atleta nos países onde morou e o visitava na cidade natal do jogador no Brasil, em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Uma das conversas mostra o atleta do Manchester United dizendo à mulher que estava na Espanha e perguntando quando ela iria visitá-lo. Ele ainda diz: "Quero saber e ver se você se guardou para mim". As capturas de tela mostram ainda uma foto do jogador em um hotel, que teria sido enviada à mulher. Syntia também teria ganhado uma camisa do Manchester personalizada com seu nome.

O relacionamento extraconjugal teria terminado por conta dos ciúmes excessivos do jogador. Ele e Anna Mariana têm dois filhos juntos, de 1 e 6 anos.