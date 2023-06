Aos 41 anos, Ibrahimovic anuncia aposentadoria: 'Chegou o momento de dizer tchau para o futebol'

O atacante Ibrahimovic anunciou a aposentadoria do futebol no último domingo (4) após a última rodada do Campeonato Italiano, com a vitória do Milan sobre o Hellas Verona. Emocionado, o sueco de 41 anos discursou no meio do gramado e agradeceu à equipe do time italiano e aos torcedores, que também prestaram homenagens ao jogador.

VEJA MAIS

Antes mesmo de fazer o anúncio, o atacante já começou a receber homenagens dos rossoneri, com um mosaico em vermelho e branco escrito “Godbye”, um trocadilho que significa, em português, "Adeus, Deus!".

Mosaico feito pela torcida do Milan (Divulgação/Instagram: @acmilan)

Nesta semana o Milan anunciou que não renovaria com o atacante sueco, que, após ter um problema no joelho, entrou em campo quatro vezes e fez um gol na última temporada com o clube italiano.

Ao fim do segundo tempo, Ibrahimovic se dirigiu ao centro do gramado do San Siro e informou que estava encerrando a carreira.

"Tantas lembranças e emoções neste estádio. A primeira vez que cheguei ao Milan, vocês me deram felicidade. A segunda vez, vocês me deram amor. Quero agradecer à minha família e a todos que estão perto de mim pela paciência. agradecer à minha segunda família, os jogadores. Agradecer ao treinador e seu 'staff' pela responsabilidade que me deram. Chegou o momento de dar adeus ao futebol, mas não a vocês. Serei para sempre um milanista. Vejo vocês por aí, se tiverem sorte. Forza Milan e adeus!", disse o camisa 11.

Carreira

O astro do futebol começou no futebol no Malmö, time sueco, em 2001, onde participou de 122 jogos e marcou 62 gols, tornando-se o maior artilheiro da seleção.

Nos 22 anos de carreira, Ibrahimovic passou por nove clubes: Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United, LA Galaxy e novamente no Milan, onde encerra a carreira. Aos 41 anos, Ibrahimovic conquistou 31 títulos, acumulou 573 gols e participou de 988 jogos.

Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com