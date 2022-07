Milan renova contrato com atacante Ibrahimovic por mais uma temporada

O atacante Ibrahimovic, de 40 anos, renovou seu contrato com o Milan nesta segunda-feira (18). O novo vínculo do atacante com o clube rubro-negro será até o dia 23 de junho de 2023. O atacante sueco, que completará 41 anos em outubro, passou por uma cirurgia no joelho no mês de maio e deve retornar aos gramados ainda este ano.

Na última temporada pelo Milan, Ibrahimovic realizou 27 partidas e marcou 11 gols. Sem Ibra nesse período, o clube italiano teve na figura de Giroud, uma referência, além do francês Rafael Leão. Nesta temporada o Milan levantou a taça do Campeonato Italiano.

Essa será a quarta temporada consecutiva do Ibrahimovic vestindo o manto do Milan. O atacante deverá receber em torno de milhão e meio de euros.