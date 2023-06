Fazendo história: Bia Haddad vence Jabeur de virada e chega à semifinal de Roland Garros 2023

Em uma emocionante partida no saibro parisiense, Beatriz Haddad Maia surpreendeu a tunisiana Ons Jabeur e conquistou uma vitória impressionante na quadra principal, a Philippe-Chatrier, pelas quartas de final de Roland Garros. Com uma exibição de resiliência e determinação, a brasileira reverteu um início repleto de erros e venceu de virada em 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (5) e 6/1 e garantiu o avanço à semifinal do torneio.

Conhecida por sua habilidade e talento no circuito, Jabeur era considerada uma das favoritas do torneio, tendo perdido apenas um set até então. No entanto, Haddad Maia ignorou a pressão e demonstrou uma performance notável, levando o confronto ao limite e garantindo a vitória sobre a atual número 7 do mundo.

"Não foi fácil jogar contra ela. Tem que ser paciente. Não é fácil manter o ritmo em quase três horas de jogo. Mas sinto que meu corpo está forte", celebrou Bia em entrevista na quadra, logo após a vitória.

Essa conquista é um marco significativo na carreira de Bia, que nunca havia avançado além da segunda rodada de um Grand Slam. Agora, a brasileira alcança uma histórica semifinal em Roland Garros, seguindo os passos de Maria Esther Bueno, a única compatriota a atingir essa fase no torneio parisiense, tendo sido finalista em 1964. Desde Maria Esther em 1968, Bia é a brasileira que mais longe chegou em um Grand Slam. Entre os homens, o último foi Gustavo Kuerten, em 2001.

Com essa vitória surpreendente, Haddad Maia aguarda a definição de sua adversária na semifinal. Ela enfrentará a vencedora do confronto entre a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, e a americana Coco Gauff, sexta colocada no ranking. O duelo acontece também nesta quarta-feira.

Após o jogo, Bia expressou sua felicidade e orgulho pela conquista: "Ela é uma das melhores jogadoras do mundo, também no saibro. Estou muito orgulhosa de mim e de toda a minha equipe hoje", declarou a atleta brasileira.

A semifinal de Haddad Maia será já nesta quinta-feira (8), a partir das 11h15 (horário de Brasília).