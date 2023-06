Bia Haddad faz história em Roland Garros, vira sobre Sorribes e vai para as quartas de final

A participação de Beatriz Haddad Maia em Roland Garros de 2023 já é histórica. Durante quase quatro horas de jogo, ela enfrentou altos e baixos, superou adversidades para conquistou uma vitória enorme para o tênis brasileiro. Apesar dos erros cometidos, Bia encontrou forças para reagir diante de Sara Sorribes Tormo, tenista espanhola e 132ª colocada no ranking. Com uma vitória em 2 sets a 1, parciais de 6/7(3), 6/3 e 7/5, Haddad Maia precisou de quatro match points para encerrar uma longa batalha e assegurar seu lugar nas quartas de final do Grand Slam francês.

VEJA MAIS

O feito alcançado por Bia é enorme. Desde 1960, quando Maria Esther Bueno foi finalista, nenhuma outra brasileira havia ido tão longe. Além disso, considerando homens e mulheres, desde 2001 nenhum tenista brasileiro chegou tão longe em um torneio de simples de Grand Slam, igualando a façanha de Gustavo Kuerten, o Guga, que alcançou as quartas de final do US Open e de Roland Garros naquele ano.

Maratona no saibro

A batalha entre Bia e Sara Sorribes Tormo durou impressionantes 3 horas e 51 minutos, tornando-se o jogo feminino mais longo da temporada até o momento. Ao final, Bia não conteve as lágrimas, sentindo o alívio e a felicidade de sua vitória em Roland Garros. A brasileira comemorou o feito alcançado.

"Eu tentei manter uma mentalidade positiva nos momentos mais difíceis. Pensei que, se eu estava sentindo nervosismo, minha adversária também estava. Meu técnico me enviou uma entrevista do Djokovic falando sobre o nervosismo. Então, se até o Djokovic fica nervoso, quem sou eu para não ficar? Precisamos aceitar e nos manter firmes para lidar com a pressão", afirmou Bia.

Nas quartas de final, Bia enfrentará Ons Jabeur, tenista da Tunísia e número 7 do mundo. Jabeur venceu a americana Bernarda Pera em 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, também avançando no torneio.

No torneio de duplas, a parceria entre Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski foi eliminada. Elas foram derrotadas pela dupla formada pela canadense Leylah Fernandez e pela americana Taylor Townsend em 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/2.