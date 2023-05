Bia Haddad atropela alemã e avança no torneio de Roland Garros

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia teve uma estreia impecável no torneio de Roland Garros. Na segunda-feira (29), a 14ª colocada no ranking mundial atropelou a alemã Tatjana Maria, 67ª do ranking da WTA, com uma vitória avassaladora, incluindo um pneu - quando o adversário não conqusita um game sequer - no primeiro set. Com uma sequência de 11 games vencidos consecutivamente, Bia esteve perto de realizar um "duplo pneu" no segundo set, mas foi parada pela europeia.

Com a vitória sobre Maria, Bia igualou seu desempenho do ano passado, que foi sua melhor campanha em Roland Garros. Agora, a 14ª colocada do mundo busca avançar mais uma etapa no torneio, enfrentando a russa Diana Shnaider, atual 108ª no ranking da WTA. Será o primeiro confronto entre as duas.

Bia nunca havia jogado contra Maria Tatjana na WTA, embora cada uma delas tenha uma vitória no confronto em torneios menores. No jogo desta segunda-feira, a brasileira não deu chances à alemã, mostrando agressividade e precisão em seus golpes, e precisou de apenas 1 hora e 4 minutos para avançar.

A partida

Bia dominou o primeiro set desde o início. Ela quebrou o serviço da adversária logo no início e continuou pressionando sem dar trégua. Apenas no sexto game houve um momento de dificuldade, quando a brasileira teve dois set points, mas Maria reagiu. A número 14 do mundo precisou de paciência para selar o pneu somente na sexta oportunidade, fechando o set em 6/0.

No segundo set, Bia manteve o ritmo forte, novamente conquistando uma quebra de serviço no início. Parecia que mais um pneu estava a caminho. Com 5/0 no placar, Bia sacou para o jogo, mas a alemã não desistiu, devolvendo a quebra e evitando a "bicicleta". No entanto, a 14ª colocada do ranking mundial retomou o controle da partida e fechou o set e o jogo em 6/1.