Após atingir semifinal em Abu Dhabi, Bia Haddad alcança melhor ranking da história do país no WTA

A tenista brasileira Bia Haddad surpreendeu nesta segunda-feira (13) ao aparecer na 12ª posição do ranking mundial de tênis da WTA. Esta é a melhor marca de uma atleta do país na história da lista, oficializada no final dos anos 70. A atleta ganhou duas posições, após atingir a semifinal do WTA de Abu Dhabi, disputado no último final de semana, com direito a vitória sobre a cazaque Elena Rybakina, 10ª do ranking.

A história do WTA começou a ser escrita nos anos 70, mas antes disso, o Brasil teve uma das maiores tenistas de todos os tempos, Maria Esther Bueno, que conquistou 19 títulos de Grand Slam entre os anos de 1950 e 1960 e, por conta do período em atividade, nunca teve uma boa colocação no ranking.

Voltando para o século XXI, Bia soma 2.285 pontos e pode, em breve, alcançar o top 10. A atual ocupante da posição é exatamente Elena Rybakina, derrotada por Bia na semana passada, que acumula 2.860 pontos. Logo atrás, na 11ª posição, está Veronika Kudermetova, com 2.740. Já na ponta do ranking a líder é a polonesa Iga Swiatek, com 10.485 pontos, seguida por Aryna Sabalenka, com 6.100.

Esta semana acontece o WTA 500 de Doha, no Catar. Esta será a oportunidade para Bia, que enfrenta na estreia a espanhola Paula Badosa. Além disso, Bia também jogará o torneio de dupla com a tcheca Maria Bouzkova. Ambas enfrentam a chinesa Zhaoxuan Yang e a russa Vera Zvonareva na estreia.