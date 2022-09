Bia Haddad perde para Barbora Krejcikova e é eliminada nas quartas do WTA 250 de Tallinn

Bia Haddad foi eliminada do WTA 250 de Tallinn, na Estônia. A tenista brasileira perdeu para a tcheca Barbora Krejcikova por 2 sets a 0 nesta sexta-feira (30) e, com isso, deu adeus a competição.

A partida durou um pouco mais de uma hora, na quadra central do torneio. A tcheca venceu com parciais de 6/3 e 6/4. No primeiro set, Krejcikova jogou muito e aproveitou bastante os pontos com primeiro e segundo saques. Com isso, a tenista conseguiu anular o ritmo da brasileira.

No segundo set, Bia até conseguiu começar melhor e resistiu ao começo forte da adversária. Haddad chegou a ficar na frente com um 3/2, após uma quebra. No entanto, a brasileira acabou cedendo ao empate. Na parte final, a tenista do Brasil acabou cometendo alguns erros e a tcheca conseguiu vencer o jogo.

Bia Haddad segue no top 15 do ranking mundial. O próximo torneio da brasileira é no WTA 500 de Ostrava, na República Tcheca, que começa na segunda-feira (3).

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)