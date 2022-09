Apesar do susto, Bia Haddad vence chinesa e avança para às oitavas do WTA 250 da Estônia

A tenista brasileira Bia Haddad estreou com vitória no WTA 250 de Tallinn, na Estônia. Nesta terça-feira (27), a atual número 15 do mundo venceu a chinesa Xin Wang, que ocupa a 87° posição do ranking, por 2 sets a 1 e agora avança para as oitavas de final da competição.

Bia venceu o primeiro set por 6 a 3. No entanto, no segundo, a brasileira foi completamente dominada pela chinesa e perdeu por 6 a 1. Apesar disso, Haddad conseguiu se recuperar e fez 6 a 4 em cima de Wang.

Esta foi a terceira vez que Bia e Xin se enfrentaram e pela primeira vez a brasileira perdeu um set para a chinesa. Agora Haddad vai enfrentar a tcheca Linda Noskova, atual número 105 do mundo. A tenista passou pela francesa Diane Parry. As duas atletas nunca se enfrentaram.

Na semana passada, Bia Haddad caiu nas quartas de final do WTA 500 Tóquio Ela perdeu para a russa Veronika Kudermetova por 2 a 1. A partida foi dura e durou mais de 3 horas. Mesmo assim, a brasileira segue no top 15 do WTA.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)