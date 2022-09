Bia Haddad vence tcheca e vai às quartas de final do WTA 250 de Tallinn, na Estônia

Bia Haddad segue na busca por mais um título. Nesta quarta-feira (28), a brasileira venceu a tcheca Linda Noskova por 2 sets a 0 no WTA 250 de Tallinn, na Estônia. Com isso, a tenista avança para às quartas de final do torneio.

A brasileira venceu Noskova com parciais de 6/1 e 7/5. No primeiro set, Bia foi imbatível. Com bastante agressividade e inteligência, perdeu apenas um game para a adversária e fechou o set em cerca de 25 minutos.

O segundo set foi mais equilibrado. Noskova voltou mais concentrada e disposta a se recuperar na partida. No entanto, Haddad continuou muito bem e não deixou o jogo escapar.

No primeiro jogo do WTA 250 de Tallinn, Bia venceu a chinesa Xin Wang por 2 sets a 1. Na semana passada, Haddad caiu nas quartas de final do WTA 500 Tóquio. Ela perdeu para a russa Veronika Kudermetova por 2 a 1. A partida foi dura e durou mais de 3 horas.

Agora, Bia aguarda a vencedora da partida entre a tcheca Barbora Krejcikova e a ucraniana Marta Kostyuk. A tenista do Brasil segue em 15° lugar no ranking e caso vença o torneio pode subir mais na lista.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)