Bia Haddad faz grande estreia na categoria duplas e avança em Roland Garros

A jornada da dupla formada por Bia Haddad e Victoria Azarenka no Grand Slam de Roland Garros começou de forma impressionante, seguindo o sucesso que conquistaram no WTA 1000 em Madrid. Na primeira rodada do torneio francês, as duas tenistas atropelaram Tereza Mihalikova e Kaia Kanepi por dois sets a zero.

Além disso, outros tenistas brasileiros também iniciaram suas campanhas nas duplas nesta quarta-feira. Marcelo Melo, em parceria com o australiano John Peers, começou o jogo em desvantagem, mas conseguiu reverter o placar e sair vitorioso. Essa vitória marcou um marco importante na carreira de Melo, que alcançou a marca de 600 vitórias em sua trajetória profissional, a maior entre os jogadores de duplas em atividade.

SAIBA MAIS



Entretanto, nem todos os resultados foram positivos para os brasileiros. Marcelo Demoliner e Andrea Vavassori empataram em 1 a 1 com a dupla composta por Marc-Andrea Huesler (SUI) e Nicolás Jarry (CHI), mas acabaram derrotados no último set. Por outro lado, Luisa Stefani, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, obteve uma vitória convincente por 6/2 e 6/2 contra Elisabetta Cocciaretto (ITA) e Tatjana Maria (ALE), garantindo sua vaga na segunda rodada do Aberto da França.

Assim, os tenistas brasileiros mostraram sua força no saibro de Roland Garros, conquistando vitórias expressivas e exibindo um bom desempenho nas partidas de duplas.