Roland Garros 2023: confira os valores distribuídos aos competidores em cada fase

Começou no último domingo o prestigioso torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano e o único disputado no saibro. Realizado em Paris, o evento distribuirá generosos prêmios aos participantes, totalizando 49,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 265,9 milhões). Os campeões de simples, tanto no masculino quanto no feminino, levarão para casa 2,3 milhões de euros cada (cerca de R$ 12,33 milhões), representando um aumento de 12,3% em relação ao ano anterior.

Nas categorias de duplas, os campeões receberão 590 mil euros (aproximadamente R$ 3,1 milhões).

Apenas para entrar na chave principal de simples, cada jogador já garante uma premiação de 69 mil euros (cerca de R$ 370 mil). Caso venham da fase preliminar, na qual a premiação é de 72 mil euros (aproximadamente R$ 386 mil) para os que avançam, os jogadores acumulam um total de 141 mil euros (ou R$ 755 mil) ao pisarem na quadra da chave principal.

Saiba os valores pagos aos tenistas em cada fase:

Chave Prelimar de Simples

Primeira rodada - 16 mil euros (R$ 85,8 mil)

Segunda rodada - 22 mil euros (R$ 117,9 mil)

Terceira rodada - 34 mil euros (R$ 182,2 mil)

Chave Principal Simples

Primeira rodada - 69 mil euros (R$ 370 mil)

Segunda rodada - 97 mil euros (R$ 520 mil)

Terceira rodada - 142 mil euros (R$ 761 mil)

Oitavas de final - 240 mil euros (R$ 1,28 milhão)

Quartas de final - 400 mil euros (R$ 2,11 milhões)

Semifinalistas - 630 mil euros (R$ 3,38 milhões)

Finalistas - 1,65 milhão de euros (R$ 8,84 milhões)

Campeões - 2,3 milhões de euros (R$ 12,33 milhões)

Chave de Duplas

Primeira rodada - 17 mil euros (R$ 91,1 mil)

Segunda rodada - 27 mil euros (R$ 144,7 mil)

Terceira rodada - 43 mil euros (R$ 230,5 mil)

Quartas de final - 80 mil euros (R$ 429 mil)

Semifinalistas - 148 mil euros (R$ 793,2 mil)

Finalistas - 295 mil euros (R$ 1,58 milhão)

Campeões - 590 mil euros (R$ 3,16 milhões)