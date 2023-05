Brasileiro Thiago Wild faz história e elimina número 2 do mundo na abertura de Roland Garros

O Brasileiro Thiago Wild fez história na manhã desta terça-feira (30), em Roland Garros. O número 172 do mundo eliminou o número 2 no ranking da ATP, o russo Daniil Medvedev, de virada, em 6/7(6), 2/6, 6/3 e 6/4, em mais de quatro horas de partida.

A 'zebra' é a maior vitória do tênis masculino do Brasil contra um top 5 no ranking desde Gustavo Kuerten, o Guga, em 2004.

Agora, o brasileiro enfrentará no segundo round do Grand Slam o vencedor do confronto entre o francês Quentin Halys e o argentino Guido Pella.

Recorde de Wild

Número 172 no ranking da ATP, Seyboth Wild se tornou o jogador de mais baixo ranking a vencer um segundo cabeça de chave no primeiro round de Roland Garros desde Mariano Zabaleta (então nº 213) ter batido Petr Korda, em 1998.