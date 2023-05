Quem é Thiago Seyboth Wild, tenista brasileiro que eliminou Medvedev em Roland Garros

Thiago Seyboth Wild, jovem tenista brasileiro de 23 anos, vem conquistando destaque no cenário internacional do tênis. Nascido em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, Wild já demonstra um potencial promissor em suas performances nas quadras, despertando o interesse dos amantes do esporte e ganhando admiradores ao redor do mundo. Nesta terça-feira, ele alcançou um feito até então considerado improvável: venceu o russo Daniil Medvedev, número 2 no mundo no ranking da ATP.

A vitória ocorreu na manhã desta terça na primeira rodada de Roland Garros. Wild venceu por 3 sets a 2, parciais de 6/7(6), 2/6, 6/3 e 6/4, que renderam mais de quatro horas de partida. O paranaense até então ocupa o 172º lugar no ranking mundial da categoria. Agora, enfrentará no segundo round do Grand Slam o vencedor do confronto entre o francês Quentin Halys e o argentino Guido Pella.

Melhores momentos de Thiago Wild x Daniil Medvedev:

Quem é o tenista Thiago Seyboth Wild?

Com sua ascensão meteórica, Thiago Seyboth Wild é reconhecido como uma das grandes promessas do tênis brasileiro. Sua trajetória impressionante inclui feitos memoráveis, como a conquista do título do ATP 250 de Santiago, no Chile, em 2020, quando se tornou o primeiro brasileiro a vencer um torneio deste porte desde 2015. O triunfo fez com que alcançasse, até então, a sua melhor posição no ranking: 106º.

Thiago Seyboth Wildl comemora a vitória diante de Daniil Medvedev, da Rússia, durante a primeira rodada de Roland Garros 2023 (AURELIEN MORISSARD/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Qual foi a campanha de Thiago Wild no seu primeiro título ATP?

Em fevereiro de 2020, durante sua participação no ATP 500 do Rio de Janeiro, Wild protagonizou uma partida épica contra o espanhol Alejandro Davidovich, derrotando-o por 2 sets a 1 em uma batalha que durou 3 horas e 49 minutos, tornando-se o jogo mais longo da história do torneio. Essa vitória o impulsionou para o top 200 mundial pela primeira vez, alcançando a 182ª posição no ranking.

Na semana seguinte, no ATP 250 de Santiago, Thiago Seyboth Wild realizou a campanha mais marcante de sua carreira até então. Superou adversários de alto nível, como Facundo Bagnis, Juan Ignacio Londero e o cabeça de chave número 1 do torneio, Cristian Garín. Assim, ele avançou para sua primeira semifinal de torneio ATP, quando derrotou Renzo Olivo em sets diretos. Wild se tornou o mais jovem brasileiro a alcançar uma final nesse nível.

Na grande final do ATP 250 de Santiago, Wild enfrentou o talentoso Casper Ruud, campeão do ATP 250 de Buenos Aires, e mais uma vez mostrou seu potencial. Em uma partida emocionante, saiu vitorioso por 2 sets a 1, conquistando o título do torneio aos 19 anos de idade. Com essa conquista, ele se tornou o tenista brasileiro mais jovem a vencer um torneio ATP, superando até mesmo Gustavo Kuerten, ícone do tênis nacional, com 20 anos; e Thomaz Bellucci (21).

O desempenho de Thiago Seyboth Wild refletiu se em seu salto no ranking mundial: passou do 182º lugar para o 113º posto, aproximando-se de uma vaga direta no prestigiado torneio de Roland Garros.

Recorde de Wild

Número 172 no ranking da ATP, Seyboth Wild se tornou o jogador de mais baixo ranking a vencer um segundo cabeça de chave no primeiro round de Roland Garros desde o argentino Mariano Zabaleta (então nº 213) ter batido o checo Petr Korda, em 1998.

Estilo de jogo

Além de sua habilidade técnica e mentalidade competitiva, o estilo de jogo agressivo e a velocidade impressionante de Wild são aspectos que cativam os fãs de tênis. Seu poderoso saque e golpes precisos mostram um talento natural que tem chamado a atenção dos especialistas do esporte.

Acusação de violência doméstica e psicológica

Em junho de 2022 o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou uma denúncia contra o tenista brasileiro Thiago Wild, que ocupa a posição de número 172 no ranking mundial, por violência doméstica e psicológica contra sua ex-mulher, a biomédica e influenciadora Thayane Lima. A denúncia relata que, no dia 8 de maio de 2020, Thiago teria a agredido, apertando bruscamente seu dedo. O documento, divulgado pelo Uol em junho de 2022, revela ainda que o jogador humilhava e ridicularizava Thayane perante familiares e amigos, valendo-se do fato de ela depender financeiramente dele.

Em agosto de 2021 Thayane já havia exposto publicamente o relacionamento abusivo que viveu ao lado de Thiago Wild. Ela revelou ter descoberto diversas traições do atleta ao longo do relacionamento, que durou cerca de um ano, e teve como consequência a necessidade de buscar tratamentos psiquiátrico e psicológico para lidar com as sequelas emocionais causadas pelo abuso.

Thiago Seyboth Wild

Altura: 1,83m

Peso: 77kg

Mão: Direita

Ranking: 172º

Idade: 23 anos

Cidade natal: Marechal Cândido Rondon (PR)

Residência: Rio de Janeiro (RJ)

Premiação na carreira: 599.103 euros

Vitórias/derrotas na ATP: 9/15

Títulos na ATP: 1

Melhor ranking: 106º

Treinador: João Zwetsch