Medvedev desbanca Djokovic no ranking da ATP após título na Itália

Daniil Medvedev, campeão do Masters 1000 de Roma, na Itália, segue crescendo no ranking mundial, que será confirmada em nova lista divulgada pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP), nesta segunda-feira (22).

O russo ganhará a segunda posição, após somar 1000 pontos, chegando em 6330, deixando Novak Djokovic na terceira com 5955. Medvedev ficará atrás apenas do espanhol Carlos Alcaraz, que terá 6815.

Com a atualização, Medvedev será o "cabeça de chave" dois em Roland Garros enquanto o sérvio será o terceiro, podendo cair do lado de Alcaraz para eventual semifinal em Paris.

Medvedev soma cinco títulos no ano, sendo dois Masters 1000 e pulará para a liderança do ranking. Ele ficará com 4300 contra 3455 de Alcaraz e 2745 de Djokovic.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)