Alcaraz vence Jan-Lennard Struff e conquista bicampeonato no Masters 1000 de Madri

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, defensor do título do Masters 1000 de Madri, tornou-se bicampeão do torneio no domingo (7), ao derrotar o alemão Jan-Lennard Struff em uma partida emocionante. O jovem de 20 anos superou momentos de dificuldade e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. Com esta vitória, Alcaraz conquistou seu quinto troféu de primeiro nível e se junta ao compatriota Rafael Nadal como os únicos tenistas campeões consecutivos do Masters de Madri.

Além disso, o jovem tenista está agora a apenas cinco pontos do líder do ranking, Novak Djokovic. Alcaraz tem a chance de assumir a liderança após disputar a primeira rodada do Masters 1000 de Roma, enquanto Djokovic tem pontos a defender no torneio. Com isso, Alcaraz deve chegar à disputa de Roland Garros como número 1 do mundo.

Após a partida, Alcaraz expressou sua alegria por vencer o torneio em seu país: “Para mim é tão, tão especial levantar o troféu aqui em Madri, no meu país. Ser campeão é tão especial, diante da minha torcida, minha família, minha amigos, todos perto de mim. Para mim, é um sentimento especial que nunca vou esquecer”, disse o tenista.

A partida foi cheia de reviravoltas, com Alcaraz perdendo o saque no segundo set e sendo dominado por Struff. No entanto, o tenista espanhol se recuperou no terceiro set e conseguiu a vitória ao vencer por 6/3. A conquista do bicampeonato em Madri mostra que Alcaraz é uma grande promessa do tênis mundial.