Nadal é rebaixado e fica fora do top 10 mundial de tênis

O tenista espanhol Rafael Nadal, de 36 anos, surpreendeu o universo do tênis após não figurar no top 10 mundial dos melhores atletas, em que sempre esteve presente desde 2005. Com o fim do torneio de tênis Indian Wells, no último domingo, o atleta ficou em 13º lugar e viu seu desempenho diminuir devido a lesões recorrentes.

A última ocorreu na segunda rodada do Australian Open, realizada no começo do ano. Nadal sentiu dores na região do quadril e não pôde participar da partida contra o tenista americano Mackenzie McDonald, que ficou em 65º no ranking. Por conta disso, o espanhol também ficou de fora da disputa do ATP de Acapulco e do Masters 1000 de Indial Wells.

Sem poder jogar, Rafael Nadal viu seus adversários conquistarem posições mais altas, o que lhe deixou em 13º no ranking. Há 18 anos, desde que entrou para o ranking, o espanhol nunca havia ficado fora da lista dos 10 melhores tenistas do mundo.

O rebaixamento pode dar fim ao chamado Big Three, composto por Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic, que revezaram o topo da classificação. Federer se aposentou em setembro do ano passado. Djokovic é o único que ainda segue no topo, mesmo lidando com as consequências da decisão de não se vacinar contra a Covid-19.

Devido às frequentes lesões, Rafael Nadal não tem ainda o que mostrar para os fãs e para o esporte. No entanto, o retorno do tenista espanhol está marcado para o dia 8 de abril, no ATP de Montecarlo. Na ocasião, o atleta terá a oportunidade de retomar seu posto ou comprovar o fim de um ciclo marcado por grandes vitórias.

Por outro lado, o também tenista espanhol Carlos Alcaraz está demonstrando ser uma das grandes potências na nova geração de tenistas. Com apenas 19 anos, ele levantou a taça da competição nos Estados Unidos após ser classificado em primeiro lugar na disputa. Nomes como Stefano Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev e Andrey Rublev também andam agitando o mundo do tênis.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)