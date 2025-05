Palmeiras mira Cristiano Ronaldo para o Mundial de Clubes, diz TV americana

O Palmeiras está de olho em uma contratação bombástica para a disputa do Mundial de Clubes, em junho. Segundo a emissora norte-americana Telemundo Deportes, o clube alviverde tem interesse na chegada de Cristiano Ronaldo, astro português de 40 anos que atualmente defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

De acordo com a reportagem, o atacante também está na mira do Chelsea, da Inglaterra, e do Al-Hilal, rival saudita de seu atual clube.

Cristiano vive uma temporada de destaque pelo Al-Nassr. Em 39 partidas, já marcou 33 gols e deu quatro assistências, somando impressionantes 0,94 participações diretas em gol por jogo. O contrato do jogador com o clube saudita termina em junho, o que o deixa livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Em janeiro, a imprensa local chegou a divulgar que a renovação entre o craque e o Al-Nassr estava encaminhada. No entanto, até o momento, não houve anúncio oficial da prorrogação do vínculo.