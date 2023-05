Rafael Nadal anuncia que não vai participar do Torneio de Roland Garros após lesão

O tenista Rafael Nadal, um dos maiores nomes da modalidade, anunciou que não deve voltar a competir em 2023. Aos 36 anos, ele está se recuperando de uma lesão no quadril e não participará do Torneio de Roland Garros, em Paris, um dos quatro torneios Grand Slam de tênis. Além disso, o atleta revelou que deve se aposentar em 2024, após 23 anos jogando profissionalmente.

“Estou aqui para mandar essas três mensagens, que não vou estar em Roland Garros, que não vou jogar durante uma série de meses e minha intenção, não sou muito fã de prever o futuro como sabem aquele que já me conhecem, porque as coisas a gente não sabe como podem sair, mas a minha intenção é que o ano que vem seja meu último ano. Quero poder me despedir dos torneios que marcaram minha carreira ao longo de todos esses anos”, disse o tenista em entrevista coletiva.

O tenista não compete desde janeiro, quando foi eliminado na segunda rodada do Australia Open, e esta vai ser a primeira vez que Nadal não competirá no Grand Slam de Paris. O objetivo do tenista é focar na recuperação da lesão no quadril ao longo do segundo semestre, para que na temporada 2024 possa competir com o físico sem nenhum problema.

“Tem sido difícil para eu ter continuidade em todos os sentidos, por causa do meu físico. E isso se transfere para o campo pessoal quando não se consegue estar feliz com o dia a dia. Preciso colocar um ponto final no que é minha carreira esportiva. Vou regenerar meu corpo e quando me sentir pronto, vou começar de novo”, revelou o atleta.

A ausência de Nadal em Roland Garros repercutiu nas redes sociais, e os fãs lamentaram. O espanhol é o dono do record de troféus em Paris, com 14 títulos em 18 participações, nenhum outro tenista tem tantos títulos em um mesmo Grand Slam.