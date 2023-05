Sensação em Roland Garros, tenista brasileiro Thiago Wild tem acusação de violência doméstica

Em junho de 2022 o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou uma denúncia contra o tenista brasileiro Thiago Wild, que ocupa a posição de número 172 no ranking mundial, por violência doméstica e psicológica contra sua ex-mulher, a biomédica e influenciadora Thayane Lima. O atleta voltou aos holofotes nesta terça-feira (30), ao vencer o russo Daniil Medvedev, número 2 da ATP, na primeira rodada de Roland Garros, em Paris, na França.

A denúncia relata que no dia 8 de maio de 2020 Thiago teria agredido sua ex-companheira, apertando bruscamente seu dedo. O documento, divulgado pelo Uol em junho de 2022, revela ainda que o jogador humilhava e ridicularizava Thayane perante familiares e amigos, valendo-se do fato de ela depender financeiramente dele. Wild a chamava de "incapaz, louca, lixo, piranha e puta barata", cita o documento. Além disso, o atleta monitorava as redes sociais da vítima, controlando suas postagens, e se vangloriava para seus amigos sobre suas constantes traições, detalhando atos íntimos do casal e menosprezando a vida sexual com sua companheira.

Em agosto de 2021 Thayane já havia exposto publicamente o relacionamento abusivo que viveu ao lado de Thiago Wild. Ela revelou ter descoberto diversas traições do atleta ao longo do relacionamento, que durou cerca de um ano, e teve como consequência a necessidade de buscar tratamentos psiquiátrico e psicológico para lidar com as sequelas emocionais causadas pelo abuso.