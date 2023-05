Novak Djokovic cria polêmica diplomática após primeira vitória em Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic novamente causou controvérsia ao se manifestar durante o torneio de Roland Garros, após vencer sua partida de estreia contra o norte-americano Aleksandar Kovacevic na segunda-feira (29/5). Utilizando a lente de uma das câmeras do evento, Djoko escreveu a mensagem: "Kosovo é o coração da Sérvia. Parem com a violência", em meio à recente escalada de tensão e conflitos na região.

O Kosovo, território vizinho à Sérvia, conquistou sua independência após conflitos armados. Na segunda-feira, por volta de 25 soldados da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ficaram feridos durante confrontos com sérvios que se opõem ao reconhecimento da eleição de prefeitos no norte do Kosovo, região de origem albanesa.

Na sexta-feira (26), o presidente sérvio Aleksandar Vučić ordenou o realocamento do exército para a fronteira com o Kosovo, uma manobra que foi criticada por países como Reino Unido, Alemanha, França e Estados Unidos. A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo.

"Kosovo é nosso berço, nossa fortaleza, o centro das coisas mais importantes para o nosso país. Há muitas razões pelas quais escrevi isso diante das câmeras", declarou o tenista à imprensa sérvia, de acordo com a rádio francesa RFI.

Apesar de proibir manifestações políticas, a Federação Francesa de Tênis, responsável pelo campeonato, optou por não se pronunciar sobre o incidente. Essa não é a primeira vez que Novak Djokovic se posiciona sobre o assunto. Em 2008, após conquistar o Aberto da Austrália, ele utilizou as redes sociais para afirmar que "Kosovo é Sérvia".

Atualmente ocupando a terceira posição no ranking mundial de tênis, Djokovic voltará a jogar na quarta-feira (31/5), enfrentando o húngaro Márton Fucsovics na segunda rodada de Roland Garros.