Rafael Nadal vence Novak Djokovic e garante vaga nas semifinais de Roland Garros

Em uma partida na quadra principal de Roland Garros, Rafael Nadal venceu Novak Djokovic nesta terça-feira (31) e se classificou para as semifinais do Grand Slam francês. A partida terminou em 3 sets a 1 para o espanhol, com parciais de 6/2, 4/6, 6/2 e 7/6(4), em uma batalha de 4h12 que terminou na madrugada francesa.

Nadal já vinha de uma partida arrastada de cinco sets contra Felix Aliassime nas oitavas de final (4h21). Ele segue em busca do sonho do 14º título em Roland Garros e o 22º de Grand Slam. Foi o 12º triunfo consecutivo de Rafa em Majors, já que ele venceu o Australia Open no início do ano.

Na semifinal, Nadal, que soma 110 vitórias e apenas três derrotas desde 2005 em Roland Garros, irá encarar o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, que derrotou Carlos Alcaraz. A partida será na sexta-feira.