Bia Haddad quer revanche contra tenista da Tunísia para chegar às semifinais de Roland Garros

Bia Haddad Maia, 14ª colocada no ranking da WTA, fez história ao chegar às quartas de final em Roland Garros e tem como objetivo ir ainda mais longe. Para continuar em busca do seu primeiro título de Grand Slam, Bia precisa derrotar uma antiga rival: a tenista tunisiana Ons Jabeur, que é uma figura importante no tênis árabe. Bia enfrentará Jabeur nesta quarta-feira (7) às 6h (horário de Brasília).

A jogadora brasileira terá uma batalha difícil. Jabeur perdeu apenas um set nos quatro jogos disputados até agora no Aberto da França. Ela garantiu sua vaga nas quartas de final após derrotar a jogadora americana Bernarda Pera em sets diretos na segunda-feira (5).

Atualmente ocupando a 7ª posição no ranking da WTA, a tenista árabe, que busca seu primeiro título de Grand Slam, já conquistou quatro campeonatos em simples feminino: Birmingham (WTA 250), Madri (WTA 1000), Berlim (WTA 500) e Charleston (WTA 500).

Em 2022, a jogadora de 28 anos chegou perto da vitória duas vezes. Ela alcançou a final do US Open e perdeu para a jogadora polonesa Iga Swiatek, atual número um do mundo, em sets diretos. Jabeur também foi finalista em Wimbledon, tornando-se a primeira jogadora africana e árabe a alcançar esse feito na Era Aberta, mas perdeu de virada para Elena Rybakina em três sets.

No ano passado, Jabeur alcançou a 2ª posição no ranking da WTA, tornando-se a atleta árabe mais bem classificada na história do esporte. Bia já enfrentou sua próxima adversária em duas ocasiões, com ambas as partidas resultando em vitórias para a tenista tunisiana. Em abril deste ano, Ons derrotou Bia nas quartas de final do torneio WTA de Stuttgart, vencendo por 2 a 0. O primeiro encontro entre as duas aconteceu há sete anos, e Jabeur venceu por 2 sets a 0.

Ons participou de Roland Garros cinco vezes e obteve seus melhores resultados em 2020 e 2021, quando chegou às oitavas de final do torneio.

Jabeur nasceu em Ksar Hellal, uma pequena cidade da Tunísia, em 1994. Ela teve seu primeiro contato com o tênis na infância. Na categoria juvenil, a jogadora tunisiana conquistou um título e ficou em segundo lugar, ambos nos saibros de Paris. Em 2020, ela foi derrotada pela ucraniana Elina Svitolina. No ano seguinte, ela conquistou o título ao derrotar a porto-riquenha Mónica Puig.