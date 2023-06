Bia Haddad enfrentará a atual campeã, Iga Swiatek, na semifinal de Roland Garros

O caminho de Beatriz Haddad Maia rumo à final de Roland Garros não será nada fácil. Após uma vitória impressionante sobre Ons Jabeur nesta quarta-feira, a brasileira terá pela frente a atual campeã do torneio, Iga Swiatek, na semifinal, que acontecerá nesta quinta-feira (8) a partir das 11h15. A polonesa garantiu sua vaga ao derrotar a norte-americana Coco Gauff por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Iga Swiatek, de apenas 22 anos, é atualmente a número 1 do ranking da Women's Tennis Association (WTA). Ela já conquistou dois títulos de Roland Garros, em 2020 e 2022, e possui ainda uma vitória em outro Grand Slam, o US Open do ano passado.

A campanha de Swiatek em Roland Garros tem sido impressionante, com uma dominância notável sobre suas adversárias. A polonesa ainda não perdeu nenhum set no torneio, passando por Bucsa, Liu, Wang, Tsurenko e Gauff até o momento. Vale ressaltar que Gauff foi a primeira adversária de destaque que Swiatek enfrentou neste Grand Slam.

Apesar do currículo impressionante de Swiatek, Beatriz Haddad Maia possui uma vantagem no confronto direto entre as duas. A brasileira venceu o único jogo disputado entre elas, que ocorreu no WTA 1000 de Toronto em 2022. Naquela ocasião, Bia saiu vitoriosa em uma partida acirrada, com placar de 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 7/5), na terceira rodada do torneio.