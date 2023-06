Bia Haddad: Saiba quem é a tenista brasileira e como ela marcou história em Roland Garros

A paulistana Beatriz Haddad Maia, a Bia Haddad, é a primeira tenista brasileira a chegar às semifinais de Roland Garros desde 1964. Conheça sua carreira, os desafios enfrentados e sua ascensão no tênis mundial. Aos 27 anos, ela está nas semifinais da chave simples feminina do torneio.

Carreira precoce e início promissor

Bia Haddad iniciou sua carreira aos 14 anos, no clube Pinheiros em São Paulo. Ela deixou sua cidade natal para se dedicar ao máximo ao tênis e alcançou a 15ª posição no ranking juvenil feminino.

Foi em 2017 que Bia Haddad se firmou no cenário profissional da WTA (Associação de Tênis Feminino). Ela disputou os principais torneios do mundo, incluindo Wimbledon, onde venceu sua primeira partida de Grand Slam. Sua vitória encerrou um hiato de 28 anos sem vitórias de uma brasileira no Grand Slam britânico.

Haddad é a primeira brasileira a atingir essa fase em um torneio de Grand Slam desde 1968, quando Maria Esther Bueno chegou às semifinais do US Open. Em Roland Garros, Bueno teve 33 vitórias e apenas 10 derrotas no torneio francês, no qual foi à final uma vez, em 1964.

Suspensão por doping

Em julho de 2019, Bia Haddad foi suspensa por doping pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Ela testou positivo para substâncias anabólicas proibidas pela WADA (Agência Mundial Antidoping).

A pena de suspensão foi de dez meses, depois que sua defesa provou que as substâncias anabólicas entraram em seu organismo por meio de suplementos alimentares contaminados.

Perda da chance de participar dos Jogos Olímpicos em 2020

Bia Haddad perdeu a oportunidade de se credenciar para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A suspensão por doping a impediu de competir, e a retomada do circuito só ocorreu em agosto de 2020, após a data dos Jogos Olímpicos.

Ascensão na carreira

Após retomar sua carreira, Bia Haddad começou sua jornada a partir da 1.342ª posição no ranking. Disputou uma série de torneios menores ao redor do mundo, subindo gradualmente no ranking.

Bia Haddad comemora seu segundo título de simples seguido em quadras de grama antes de Wimbledon, em 2022 (Paul Ellis / AFP)

Agora, três anos depois, ela alcança as semifinais de Roland Garros e está prestes a entrar no top-10 do mundo.

Com uma taxa de vitórias impressionante de 66,7%, ela acumulou ao longo de sua carreira um total de 406 vitórias e 203 derrotas.