Durante quartas de final, Bia Haddad dá recado ao técnico: “Essa p**** é nossa”

Bia Haddad Maia marcou a história do tênis feminino brasileiro nesta quarta-feira (7), em partida pelas quartas de final de Roland Garros, em Paris. Superando Ons Jabeur, a tenista deu um recado ao técnico Rafael Paciaroni, prevendo a vitória e classificação histórica nas semifinais do torneio.

“Essa p**** é nossa”, disse determinada, olhando para o treinador após bater a rival tunisiana no tie-break. O fato é que Haddad acertou, já que segundos depois fez um set final perfeito, garantindo a vaga na semifinal em Paris. A brasileira, que havia alcançado no máximo a segunda rodada em um Grand Slam, agora enfrenta a tenista número 1 do mundo, Iga Swiatek, nesta quinta-feira (8), às 10h (horário de Brasília).

O marco histórico representa enorme ascensão para tenistas brasileiras e, mais ainda, para sul-americanas. Após cinco décadas, Bia Haddad segue os passos de Maria Esther Bueno, finalista de 1964 e única brasileira a chegar às semifinais em Roland Garros. Já na Era Aberta do tênis, a paulista é a primeira do país a se classificar para as semifinais de um Grand Slam.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)