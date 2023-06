'Continuem lutando': entenda mensagem de Bia Haddad após vitória histórica em Roland Garros

Após uma incrível virada contra a tunisiana Ons Jabeur, sétima colocada no ranking mundial, Beatriz Haddad Maia deixou uma mensagem emocionante para seus avós nas câmeras da quadra Philippe-Chatrier: "Para os vovôs. Continuem lutando". As imagens chegaram ao avô Ramez Haddad e à avó Miminha, em São Paulo, que assistiram orgulhosos à performance da neta de 27 anos, atualmente 14º lugar no ranking da WTA, ao alcançar as semifinais do torneio de Roland Garros, um feito histórico no Grand Slam de Paris, dedicado aos avós por Bia.

A família de Bia postou uma foto dos avós assistindo ao jogo contra Ons Jabeur, pelas quartas de final de Roland Garros (Arquivo Pessoal)

A partida da brasileira contra a atual número 1 do mundo, Iga Swiatek, será transmitida ao vivo no canal Sportv3 nesta quinta-feira, a partir das 13h45.

"Para mim, não há maior motivação do que entrar em uma quadra como essa e ter meus avós assistindo. Para mim, isso é um sonho que estou vivendo. Sou muito apegada à minha família, e nós, primos, tios e tias, cuidamos muito dos nossos avós. Eu jogo tênis porque meus avós introduziram a raquete para minhas tias também", declarou Bia em entrevista ao portal GE.

Os avós continuarão acompanhando de perto a campanha histórica de Bia em Roland Garros. Ela se torna a primeira brasileira a alcançar as semifinais de um Grand Slam em 55 anos. A última a atingir essa fase foi Maria Esther Bueno, em 1968, quando chegou entre as quatro melhores no US Open. Na próxima etapa do Aberto da França, Bia enfrentará Iga Swiatek, a atual número 1 do mundo.